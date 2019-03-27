Фридман: предполагал, что Ковальчука выведут из состава до конца сезона

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком, который пропустил четыре матча подряд по решению тренера.

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«Я предполагал, что решение оставить Илью Ковальчука дома, в Лос-Анджелесе, и не брать его на выезд в Калгари, Эдмонтон и Ванкувер означает, что россиянина вывели из состава до конца регулярного чемпионата. Однако «короли» утверждают, что это не так», — отметил Фридман.

В этом сезоне российский форвард провёл 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 14 шайб и отдав 17 результативных передач при показателе полезности «-26».

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