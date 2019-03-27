Хорошков: «Северсталь» предложила Разину контракт — ждём его ответа

Директор «Северстали» Михаил Хорошков прокомментировал новости об утверждении состава участников чемпионата КХЛ сезона-2019/20 и рассказал о ходе переговоров с главным тренером Андреем Разиным.



«Первая реакция на решение была, естественно, положительная. Мы приветствуем решение руководства лиги оставить как «Северсталь», так и в целом все команды для участия в следующем сезоне. И мы, безусловно, рады, что продолжим выступление в КХЛ на следующий сезон.



Касаемо ситуации с главным тренером: мы сделали Андрею Владимировичу (Разину. – Прим. «Чемпионата») предложение и договорились об определённых сроках на ответ. Если он будет положительным, то мы подписываем бумаги и продолжаем работу, если отрицательный — будем искать нового главного тренера.



У нас есть понимание, как формируется рейтинг. Поэтому мы видим, куда необходимо двигаться. В первую очередь это спортивный результат. Простой пример: если вы посмотрите данные, то увидите, что рижское «Динамо» поднялось с 23-го места на 17-е за счёт того, что заняло в регулярном чемпионате девятую строчку в таблице. Именно спортивный результат – это один из главных критериев рейтинга, который даёт ощутимый вес.



Также я вижу зону для улучшения — это посещаемость домашних матчей. В этом году заполняемость нашей домашней арены была около 62%, нужно дотягивать до среднего значения по лиге — 77%. Это 4300 болельщиков на матче. Будем стремиться к этому», — приводит слова Хорошкова пресс-служба «Северстали».

«Трактор» ищет нового главного тренера, Разин — основной кандидат