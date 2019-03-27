Лебрюн: Маклеллан может стать новым тренером команды Ковальчука

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн предполагает, что по окончании нынешнего сезона «Лос-Анджелес Кингз» приступит к переговорам с бывшим главным тренером «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз» Тоддом Маклелланом.



«Существует много разговоров о том, что Маклеллан станет новым главным тренером «Лос-Анджелеса». Нынешний генеральный менеджер «королей» Роб Блэйк играл под руководством Маклеллана на закате карьеры в «Сан-Хосе», ему по душе тренерский стиль и структура этого специалиста.



Впрочем, по окончании нынешнего сезона у Маклеллана наверняка будет несколько предложений. Около шести команд могут решиться на смену главного тренера. Возможно, когда Блэйк и Маклеллан сядут за стол переговоров и обменяются философскими взглядами, они не сойдутся в некоторых вещах. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Тем не менее думаю, что, как только закончится сезон, Блэйк сразу же приступит к переговорам с Маклелланом», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

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