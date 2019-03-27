Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список травмированных игроков.
«Авангард»:
Михеев Илья
Рямё Карри.
«Автомобилист»:
Гареев Артём
Кольцов Кирилл
Кучерявенко Александр
Макаров Андрей.
«Ак Барс»:
Гарипов Эмиль.
«Амур»:
Турбин Павел.
«Барыс»:
Орехов Валерий
Полохов Кирилл
Старченко Роман.
«Динамо» Мн:
Буйницкий Дмитрий
Дроздов Иван
Костицын Андрей
Павлович Александр
Степанов Андрей.
«Динамо» Р:
Разгалс Френкс
Скворцов Гунарс.
«Йокерит»:
Вярн Макс
Ландин Майк.
«Куньлунь Ред Стар»:
Бартулис Оскарс
Кейн Кори
Мертл Томаш
Николлс Джош.
«Салават Юлаев»:
Бурдасов Антон.
«Северсталь»:
Артамкин Алексей
Вовченко Даниил.
«Сибирь»:
Алексеев Константин
Игнатович Максим
Мнацян Самвел
Пешехонов Владимир.
«Слован»:
Месарош Андрей.
«Спартак»:
Гришин Алексей
Кутейкин Андрей
Никонцев Анатолий.
«Торпедо»:
Галимов Станислав.
«Трактор»:
Стоу Райан
Сухачёв Владислав
Шинин Александр
Щехура Пол.
ХК «Динамо» М:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Кулёмин Вячеслав.
ХК «Сочи»:
Архипов Дмитрий
Мосалёв Денис.
Опубликован список травмированных игроков КХЛ