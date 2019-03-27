Лебрюн: нынешний формат плей-офф НХЛ останется неизменным до сезона-2020/21

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн считает, что нынешний формат плей-офф НХЛ не претерпит изменений до сезона-2020/21.



«Многие ненавидят нынешний формат плей-офф, но я не верю, что в следующем сезоне что-то изменится. Изменение формата матчей плей-офф, насколько понимаю, требует пересмотра графика регулярного чемпионата. Считаю, мы не увидим изменений раньше сезона-2020/21.



Всё больше и больше игроков задумываются о том, нужны ли перемены. Обе стороны должны хотеть изменить формат, а не одна. Вступление в лигу клуба из Сиэтла и переезд «Аризоны» в Центральный дивизион даёт чёткую возможность обеим сторонам пересмотреть формат. Теперь необходимо убедить комиссионера лиги», — приводит слова Лебрюна The Athletic.