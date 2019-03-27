Кузнецов: Свечников — нетипичный российский хоккеист

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил игру форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.



«Это один из российских игроков, который по-настоящему идёт в грязные зоны и играет жёстко. Нетипичный российский хоккеист», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.



24 марта второй номер драфта НХЛ 2018 года вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, превзойдя результат знаменитого чеха Яромира Ягра.



Кроме того, Андрей установил клубный рекорд и стал первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений за «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет — он забил победный гол в игре с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ).

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