Билялетдинов — о Зарипове: Данис сделал то, что мог сделать на данном этапе

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о серии с «Авангардом» (0-4) в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



«Есть определённые причины, которые нам помешали. Постчемпионский синдром мог проявиться в начале регулярного чемпионата, но никак не в конце, в плей-офф, к которому мы готовились на протяжении всего сезона. И вообще, такой синдром если и давал о себе знать, должен был давно исчезнуть. Не в нём главная причина.



Всё, что произошло, очень неприятно и неправильно. Мы ведь впервые проиграли в первом раунде. Но надо делать выводы и идти дальше.



Игра Зарипова? То, что Данис мог сделать на данном этапе, он сделал», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

Зарипов — о своём будущем: «Ак Барс» в приоритете, но есть и другие предложения