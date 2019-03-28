Галиев: желание только одно — остаться в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о планах после завершения контракта с казанским клубом. 30 апреля игрок станет ограниченно свободным агентом.



«Желание только одно — остаться в «Ак Барсе». Буду до последнего ждать предложения от клуба. А что мне ещё остаётся?» — приводит слова Галиева «Спорт Бизнес Online».



В этом сезоне 27-летний хоккеист провёл 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 10 результативных бросков и 12 голевых передач при показателе полезности «+4» и 38 минутах штрафного времени. В плей-офф россиянин провёл четыре игры и не сумел отметиться результативными действиями, заработав показатель полезности «-2».

«Ак Барс» вышел в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Авангарду» со счётом 0-4.