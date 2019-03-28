Робинсон: надеюсь, ЦСКА прервёт серию неудач обладателей Кубка Континента

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Мэт Робинсон поделился мнением о «проклятии» Кубка Континента в преддверии серии со СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции. Напомним, ещё ни разу в истории КХЛ клуб, занявший первое место в «регулярке», не побеждал в том же сезоне в плей-офф.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Мы много слышали про это «проклятие», но не обращаем внимания на такие разговоры. Мы уверены в своих силах, но при этом серьёзно относимся к каждому сопернику. За счёт этого стали первыми в чемпионате и хотим победить в плей-офф.

Всегда приятно прерывать какие-то серии. Надеюсь, мы прервём серию неудач в Кубке Гагарина для обладателей Кубка Континента», — приводят слова Робинсона «Известия».