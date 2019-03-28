«Филадельфия» в серии буллитов одолела «Торонто», у Проворова голевой пас и «+2»

«Филадельфия Флайерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:4 Б (0:2, 3:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Автором победного броска в серии буллитов стал форвард Шон Кутюрье. По два балла за результативность в составе «Флайерз» набрали: Скотт Лотон (0+2), Корбан Найт (0+2) и Трэвис Санхайм (0+2). Голкипер хозяев Картер Харт отразил 38 бросков из 42.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 59 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник «Торонто» Никита Зайцев нанёс три броска в створ ворот и совершил 5 силовых приёмов.