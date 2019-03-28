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«Филадельфия» в серии буллитов одолела «Торонто», у Проворова голевой пас и «+2»

«Филадельфия» в серии буллитов одолела «Торонто», у Проворова голевой пас и «+2»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:4 Б (0:2, 3:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Автором победного броска в серии буллитов стал форвард Шон Кутюрье. По два балла за результативность в составе «Флайерз» набрали: Скотт Лотон (0+2), Корбан Найт (0+2) и Трэвис Санхайм (0+2). Голкипер хозяев Картер Харт отразил 38 бросков из 42.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 59 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник «Торонто» Никита Зайцев нанёс три броска в створ ворот и совершил 5 силовых приёмов.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 4
0:2, 3:0, 1:2, 0:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Браун (Эннис, Готье) – 05:03 (5x5), 0:2 – Кадри (Браун) – 12:02 (5x5), 1:2 – Конечны (Санхайм, Лотон) – 23:39 (5x5), 2:2 – Гудас (Хег, Найт) – 28:15 (5x5), 3:2 – Кутюрье (Санхайм, Проворов) – 35:46 (5x5), 3:3 – Мэттьюс – 41:43 (5x5), 4:3 – Хартман (Лотон, Найт) – 49:00 (5x5), 4:4 – Нюландер (Мэттьюс) – 51:33 (5x5), 5:4 – Кутюрье – 65:00 ( ПБ)
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