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«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка

«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи. Заброшенные шайбы также на счету Джейка Дебраска, Патриса Бержерона и Чарли Макэвоя. У гостей дубль оформил Мика Зибанеджад, гол в активе Райана Строума.

На счету российского нападающего «синерубашечников» Ивана Бучневича результативная передача за 18.22 на льду (3.59 – в большинстве). У Владислава Наместникова результативная передача и 2 силовых приёма за 17.17 Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

«Бостон» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 103 очка. «Рейнджерс» — 12-е с 71 баллом. Они потерпели семь поражений в восьми встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6 : 3
1:1, 1:0, 4:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 02:48 (5x4), 1:1 – Зибанеджад (Строум, Бучневич) – 16:29 (5x4), 2:1 – Пастрняк (Крейчи, Крюг) – 29:15 (5x5), 3:1 – Дебраск (Пастрняк, Крейчи) – 43:19 (5x5), 3:2 – Строум (Хауден, Шей) – 45:43 (5x5), 4:2 – Пастрняк (Крюг, Маршан) – 52:52 (5x4), 5:2 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 56:23 (5x3), 6:2 – Макэвой (Хара, Койл) – 57:12 (5x4), 6:3 – Зибанеджад (Наместников, Деанджело) – 59:56 (5x4)
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