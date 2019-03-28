«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря хет-трику Пастрняка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи. Заброшенные шайбы также на счету Джейка Дебраска, Патриса Бержерона и Чарли Макэвоя. У гостей дубль оформил Мика Зибанеджад, гол в активе Райана Строума.

На счету российского нападающего «синерубашечников» Ивана Бучневича результативная передача за 18.22 на льду (3.59 – в большинстве). У Владислава Наместникова результативная передача и 2 силовых приёма за 17.17 Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

«Бостон» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 103 очка. «Рейнджерс» — 12-е с 71 баллом. Они потерпели семь поражений в восьми встречах.