Радулов забил 25-й гол в сезоне, пройдя от своих ворот

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз», лидер Западной конференции, принимает «Даллас Старз». Идёт середина второго периода. Команда из штата Техас впереди со счётом 1:0. На 18-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился российский форвард Александр Радулов. Ассистентами выступили Роопе Хинц и Тайлер Сегин. Александр подхватил шайбу у своих ворот, обыграл трёх соперников и открыл счёт.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте НХЛ.

Для россиянина это 64-е очко в 65 матчах – 25 голов и 39 результативных передач при показателе полезности «+22». Снайперский рекорд Александра – 27 шайб в прошлом сезоне.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. В последних трёх матчах «звёзды» победили лишь раз.