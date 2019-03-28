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Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года

Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
Хоккей / КХЛ

Голкипер хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж продлил контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

30-летний чешский голкипер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В среднем Коварж отражал 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,78. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 Коварж сыграл девять матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.

В Екатеринбурге Коварж провёл пять сезонов, с перерывом на чемпионат-2016/17, когда переходил в «Северсталь». Интересно, что 23 марта Коварж в социальных сетях попрощался с клубом.

Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова закончили чемпионат, вылетев во втором раунде плей-офф от «Салавата Юлаева» (1-4).

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