Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года

Голкипер хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж продлил контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

30-летний чешский голкипер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В среднем Коварж отражал 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,78. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 Коварж сыграл девять матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.



В Екатеринбурге Коварж провёл пять сезонов, с перерывом на чемпионат-2016/17, когда переходил в «Северсталь». Интересно, что 23 марта Коварж в социальных сетях попрощался с клубом.

Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова закончили чемпионат, вылетев во втором раунде плей-офф от «Салавата Юлаева» (1-4).