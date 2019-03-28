Чудо-гол Радулова и 15 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Калгари»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» — 2:1.

Счёт на 18-й минуте открыл российский нападающий «звёзд» Александр Радулов, забив в сольном проходе от своих ворот. В середине третьего периода преимущество гостей увеличил Миро Хейсканен. На 59-й минуте «Калгари» усилиями Ти Джея Броди одну шайбу отыграл, но на большее не сподобился.

На счету Радулова также показатель полезности «-1», 3 броска в створ и блок-шот за 18.53 на льду (2.13 – в большинстве). У Валерия Ничушкина силовой приём за 11.15. Антон Худобин отразил 15 бросков из 16, по ходу матча сменив Бена Бишопа.

«Даллас» одержал вторую победу подряд, закрепившись на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками. «Калгари» (101) – на первой строчке.