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Чудо-гол Радулова и 15 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Калгари»

Чудо-гол Радулова и 15 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» — 2:1.

Счёт на 18-й минуте открыл российский нападающий «звёзд» Александр Радулов, забив в сольном проходе от своих ворот. В середине третьего периода преимущество гостей увеличил Миро Хейсканен. На 59-й минуте «Калгари» усилиями Ти Джея Броди одну шайбу отыграл, но на большее не сподобился.

На счету Радулова также показатель полезности «-1», 3 броска в створ и блок-шот за 18.53 на льду (2.13 – в большинстве). У Валерия Ничушкина силовой приём за 11.15. Антон Худобин отразил 15 бросков из 16, по ходу матча сменив Бена Бишопа.

«Даллас» одержал вторую победу подряд, закрепившись на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками. «Калгари» (101) – на первой строчке.

Радулов забил 25-й гол в сезоне, пройдя от своих ворот
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 2
0:1, 0:0, 1:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – А. Радулов (Хинц, Сегин) – 17:26 (5x4), 0:2 – Хейсканен – 52:24 (5x5), 1:2 – Броди – 58:28 (5x5)
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