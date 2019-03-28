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Передача Задорова помогла «Колорадо» нанести «Вегасу» третье поражение кряду

Передача Задорова помогла «Колорадо» нанести «Вегасу» третье поражение кряду
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:3.

К экватору игры «лавины» провели три результативные атаки, отличились Мэтт Калверт, Натан Маккиннон и Тайсон Бэрри. Вскоре «золотые рыцари» сократили разрыв до минимума усилиями Пола Штястны и Райлли Смита. Ещё до перерыва Габриэль Бурк восстановил преимущество в две шайбы. На 57-й минуте отличился Алекс Так, но сравнять счёт «Вегас» не смог.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 16.36 на льду. Семён Варламов вновь остался на скамейке запасных.

«Колорадо» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Вегас» потерпел третье поражение кряду и остался шестым с 90 баллами.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2019, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 3
2:0, 2:2, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Калверт (Джост, Бэрри) – 05:39 (5x5), 2:0 – Маккиннон (Бэрри, Керфут) – 08:37 (5x4), 3:0 – Бэрри (Сёдерберг) – 27:18 (5x5), 3:1 – Штястны (Меррилл, Так) – 30:57 (5x5), 3:2 – Смит (Карлссон, Маршессо) – 34:47 (5x5), 4:2 – Бурк (Задоров, Маккиннон) – 37:10 (5x5), 4:3 – Так (Штястны, Стоун) – 56:37 (5x5)
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