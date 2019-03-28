Передача Задорова помогла «Колорадо» нанести «Вегасу» третье поражение кряду

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» — 4:3.

К экватору игры «лавины» провели три результативные атаки, отличились Мэтт Калверт, Натан Маккиннон и Тайсон Бэрри. Вскоре «золотые рыцари» сократили разрыв до минимума усилиями Пола Штястны и Райлли Смита. Ещё до перерыва Габриэль Бурк восстановил преимущество в две шайбы. На 57-й минуте отличился Алекс Так, но сравнять счёт «Вегас» не смог.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 16.36 на льду. Семён Варламов вновь остался на скамейке запасных.

«Колорадо» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Вегас» потерпел третье поражение кряду и остался шестым с 90 баллами.