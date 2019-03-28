Марло догнал Рекки по матчам в НХЛ — они делят пятое место за всю историю

«Филадельфия Флайерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:4 Б (0:2, 3:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.



Нападающий «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1652-й матч в НХЛ и повторил результат занимающего пятое место Марка Рекки.



Рекордсменом НХЛ является Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756) топ-3 замыкает Яромир Ягр (1733). В пятёрку лучших также входит Рон Фрэнсис (1731).



За карьеру в НХЛ на счету 39-летнего канадского нападающего 551 заброшенная шайба и 615 результативных передач при показателе полезности «-12». Контракт Марло рассчитан до конца сезона-2019/20.