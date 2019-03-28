Радулов в третий раз в карьере забросил 25 шайб в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился результативным броском в матче регулярного чемпионата НХЛ с лидером Западной конференции — «Калгари Флэймз» (2:1).



Россиянин открыл счёт в матче на 18-й минуте при игре в формате «5 на 4». Ассистентами выступили Роопе Хинц и Тайлер Сегин. Александр подхватил шайбу у своих ворот, обыграл трёх соперников и отметился 25-м голом в сезоне.



32-летний нападающий в третий раз в карьере сумел забросить 25 шайб по ходу регулярного чемпионата НХЛ. Лучший результат Александра зафиксирован в прошлом сезоне — 27 голов. В сезоне-2007/08 Радулов, выступая за «Нэшвилл Предаторз», записал на свой счёт 26 заброшенных шайб.

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Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте НХЛ.