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Безголевая серия Ничушкина достигла 55 матчей со старта чемпионата

Безголевая серия Ничушкина достигла 55 матчей со старта чемпионата
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» — 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский форвард «звёзд» Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут 15 секунд и в очередной раз не сумел отметиться заброшенной шайбой. Безголевая серия нападающего со старта чемпионата достигла 55 матчей, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ он не забивает на протяжении 71 игры.

В 55 матчах нынешнего регулярного чемпионата на счету Ничушкина 10 результативных передач. Кроме того, Валерий заработал показатель полезности «-4» и ни разу не отправлялся на скамейку для штрафников. Ничушкин — первый игрок в истории НХЛ, проведший более 50 матчей за сезон без голов и штрафных минут.

Ничушкин не забивает даже в пустые ворота. Уже 70 игр без голов в НХЛ
В Америке даже создали сайт, где можно оперативно проверить, забил ли Валерий.
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