Радулов: «Даллас» по-прежнему в игре, продолжаем борьбу за плей-офф

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов поделился эмоциями после выездного матча с «Калгари Флэймз» (2:1), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой.



«Даллас» по-прежнему в игре, мы продолжаем борьбу за место в плей-офф. Здорово, что сегодня команде удалось одержать победу. Концовка встречи получилась достаточно нервной и напряжённой, но вся команда поработала на славу и сумела добиться поставленной задачи. Это самое главное», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.



Радулов в третий раз в карьере сумел достичь отметки в 25 голов за регулярный чемпионат НХЛ. Лучший результат Александра зафиксирован в прошлом сезоне — 27 голов. В сезоне-2007/08 Радулов, выступая за «Нэшвилл Предаторз», записал на свой счёт 26 заброшенных шайб.

Радулов впервые за карьеру в НХЛ набрал 60 очков в двух сезонах подряд

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте НХЛ.