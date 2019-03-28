Тальбо: моё любимое блюдо — «путин», хотел бы сказать об этом вашему президенту

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо признался, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.



«Если серьёзно, я бы очень хотел встретиться с вашим президентом. Правда, ума не приложу, что я бы ему сказал. Наверное, сказал бы, что моё любимое блюдо называется «путин» (национальное квебекское блюдо быстрого питания, состоящее из картофеля фри, посыпанного молодым рассольным сыром и политого слегка подслащённой гарнирной подливкой. — Прим. «Чемпионата»). Шучу, такого я бы себе не позволил. Просто хотел бы с ним познакомиться, пообщаться», — приводит слова Тальбо Sport24.



Завтра, 29 марта, «Авангард» проведёт первый матч финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». Начало игры — в 19:30 мск.

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