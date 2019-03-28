Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн поделился мнением об игре нападающего команды Александра Радулова. В игре с «Калгари Флэймз» (2:1) россиянин отметился великолепным сольным проходом, который увенчал результативным броском.



«За игрой Радулова всегда приятно наблюдать. Он всегда заряжен на борьбу, и это подкупает. Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам. Конечно, команде нравятся такие голы, мы получаем от этого удовольствие», — приводит слова Бенна официальный сайт НХЛ.



32-летний нападающий в третий раз в карьере сумел забросить 25 шайб по ходу регулярного чемпионата НХЛ. Лучший результат Александра зафиксирован в прошлом сезоне — 27 голов. В сезоне-2007/08 Радулов, выступая за «Нэшвилл Предаторз», записал на свой счёт 26 заброшенных шайб.

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Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте НХЛ.