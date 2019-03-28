Худобин: чувствую себя намного лучше, когда нахожусь в игровом ритме

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился эмоциями после выездного матча с «Калгари Флэймз» (2:1). Россиянин начал матч на скамье запасных, но был вынужден войти в игру из-за травмы Бена Бишопа и отразил 15 бросков из 16.



«Победу запишут на мой счёт? Что ж, в таком случае я приму это. Самое главное — это победные результаты. Я знаю, что сейчас у меня больше поражений, но хоккей — командный вид спорта. Стараюсь сосредоточиться на своей работе, чтобы помочь «Далласу» чем могу. Не поймите меня неправильно — мне не нравится проигрывать, но нужно двигаться вперёд.



Большая загруженность в нынешнем сезоне (Худобин провёл 37 матчей, из них 33 в стартовом составе. — Прим. «Чемпионата»)? Мне безумно нравится это. Я уже неоднократно говорил, что когда нахожусь в игровом ритме, то чувствую себя намного лучше», — приводит слова Худобина официальный сайт «звёзд».

Худобин выбросил клюшку во время буллита и остался безнаказанным