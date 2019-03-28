Карнаухов — о серии со СКА: ЦСКА даже не хочет вспоминать о победах в регулярке

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА. Первый матч состоится сегодня, 28 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В регулярном чемпионате команды четырежды встречались друг с другом, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина. В Москве ЦСКА дважды обыграл СКА со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге победил со счётом 2:1 (Б) и 4:1.

«Мы уже давно забыли о четырёх победах в регулярном чемпионате и даже не хотим вспоминать. В плей-офф матчи будут совершенно другие, поэтому посмотрим, как сложится серия. У нас был довольно непростой второй раунд с «Динамо», но времени на подготовку к финалу конференции достаточно, поэтому готовы биться за участие в решающих матчах за Кубок Гагарина», — приводят слова Карнаухова «Известия».

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