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Барков: «Флориду» ждёт блестящее будущее, но время летит очень быстро

Барков: «Флориду» ждёт блестящее будущее, но время летит очень быстро
Хоккей / НХЛ

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков оценил выступление команды в нынешнем сезоне. «Пантеры» лишились шансов на попадание в плей-офф.

«С таким составом «Флорида» должна быть в плей-офф. Нас ждёт блестящее будущее, мы по-прежнему молоды. Но время летит очень быстро. Сезон надо начинать с самого начала и выигрывать матчи. У нас были травмы. Но те, кто оставался в составе, играли не очень хорошо. Прежде всего это относится к игре в своей зоне. Мы можем забивать, но плохо обороняемся. Надо исправить эту ситуацию.

Конечно, очень обидно, когда не попадаешь в плей-офф. Главная задача перед сезоном и во время чемпионата — побеждать, чтобы получить шанс побороться за Кубок Стэнли. Поэтому грустно, если этого не происходит», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

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