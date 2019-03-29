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«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Авангард» — «Салават»: онлайн-трансляция первого матча серии начнётся в 19:30

«Авангард» — «Салават»: онлайн-трансляция первого матча серии начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 29 марта, в Балашихе будет сыгран первый матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1), но при этом потеряли из-за травм нападающих Илью Михеева и Дениса Зернова. Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).

В нынешнем регулярном чемпионате команды провели четыре игры друг с другом. «Салават» выиграл первый матч в Уфе со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

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