«Авангард» — «Салават»: онлайн-трансляция первого матча серии начнётся в 19:30

Сегодня, 29 марта, в Балашихе будет сыгран первый матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Расписание игр Кубка Гагарина — 2019



На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1), но при этом потеряли из-за травм нападающих Илью Михеева и Дениса Зернова. Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).



В нынешнем регулярном чемпионате команды провели четыре игры друг с другом. «Салават» выиграл первый матч в Уфе со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

«Авангард» представил проморолик к финалу Востока в стиле голливудских фильмов