Бриндамор: все умения Свечникова начинают выходить наружу

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил действия российского форварда команды Андрея Свечникова.



«Мы просто надеемся, что он будет становиться лучше и лучше. С первого дня мы напоминали о том, что ему всего 18. А сейчас надо помнить, что ему 19. Теперь все его умения начинают выходить наружу, и я отдаю ему должное, потому что он над ними работает. Они не взялись из ниоткуда. Он работал весь год», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.



24 марта второй номер драфта НХЛ 2018 года вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, превзойдя результат знаменитого чеха Яромира Ягра. Кроме того Свечников установил клубный рекорд, став первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет.

А. Свечников: за Овечкиным интересно следить, он забивает каждую игру