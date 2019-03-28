Гуськов: четыре поражения от ЦСКА в регулярке могут сыграть на руку СКА

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился ожиданиями от серии плей-офф ЦСКА — СКА, которая стартует сегодня, 28 марта.



«Жду от серии ЦСКА – СКА очень интересного хоккея, потому что эти команды в последние годы встречаются на финальных стадиях плей-офф, и в любом случае – это непредсказуемый раунд, в котором, конечно, победит сильнейший, но легко не будет ни тем ни другим. Думаю, что обе команды уже сделали правильные выводы из очных матчей в регулярке. Эти четыре поражения, может быть, сыграют даже на руку питерцам, потому что работа над ошибками должна быть всегда, и она очень полезна. О тех матчах надо помнить, но тыкать на них пальцами сейчас уже не актуально.



Фаворита в этой серии я бы не выделял. Обе команды практически без слабых мест, и паритет между СКА и ЦСКА настолько читаем, что в этом раунде многое будет зависеть как от характера и психологии, так и от разных нюансов. В том числе от большинства и меньшинства, а также от дисциплины.



«Динамо» и «Спартак» в предыдущих раундах показали, что с ЦСКА и СКА можно играть, можно навязывать им борьбу. Так что оба «армейских» коллектива прошли отличную проверку. Теперь у них совершенно другой соперник, в финале конференции слабых быть не может. Сейчас всё на ладони, мастерство исполнителей определит, кто из них пройдёт дальше», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция первого матча серии начнётся в 19:30