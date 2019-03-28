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Бобровский: атмосфера становится напряжённой, но я не чувствую давления

Бобровский: атмосфера становится напряжённой, но я не чувствую давления
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал, что не чувствует давления в связи с борьбой своей команды за место в плей-офф Кубка Стэнли. «Мундиры» отстают на два очка от восьмой строчки Восточной конференции, которую занимает «Монреаль Канадиенс», с которым будет сыгран следующий матч.

«Я не чувствую давления. Играю матч за матчем, настраиваюсь на каждую встречу, стараюсь получить удовольствие в каждом поединке. Атмосфера в зале становится всё более напряжённой, чувствуется энергетика. Это приятно видеть и слышать», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В 16 играх против «Монреаля» за карьеру Бобровский одержал девять побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы.

Панарин не забивает 12 матчей. «Коламбус» затащит в плей-офф только Бобровский
Но даже «Монреаль» не собирается уступать своё место в кубковой зоне.
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