Бобровский: атмосфера становится напряжённой, но я не чувствую давления

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал, что не чувствует давления в связи с борьбой своей команды за место в плей-офф Кубка Стэнли. «Мундиры» отстают на два очка от восьмой строчки Восточной конференции, которую занимает «Монреаль Канадиенс», с которым будет сыгран следующий матч.



«Я не чувствую давления. Играю матч за матчем, настраиваюсь на каждую встречу, стараюсь получить удовольствие в каждом поединке. Атмосфера в зале становится всё более напряжённой, чувствуется энергетика. Это приятно видеть и слышать», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В 16 играх против «Монреаля» за карьеру Бобровский одержал девять побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы.

Панарин не забивает 12 матчей. «Коламбус» затащит в плей-офф только Бобровский Но даже «Монреаль» не собирается уступать своё место в кубковой зоне.