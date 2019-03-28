Коварж: тяжело описать, как сильно я счастлив остаться в «Автомобилисте»

Голкипер хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с клубом.



«Мне тяжело описать то, как сильно я счастлив остаться в „Автомобилисте“ ещё на два года. Лучший сезон в истории клуба подошёл к концу — было круто. Я буду тренироваться больше и лучше, чтобы в новом сезоне быть ещё сильнее. Мы не прощаемся», — написал Коварж в «Инстаграме».



30-летний чешский голкипер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В среднем Коварж отражал 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,78. В розыгрыше Кубка Гагарина—2019 Коварж сыграл девять матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.



Напомним, подопечные Андрея Мартемьянова закончили чемпионат, вылетев во втором раунде плей-офф от «Салавата Юлаева» (1-4).

Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года