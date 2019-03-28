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«Филадельфия» выдвинула Эллиотта на «Билл Мастертон Трофи»

«Филадельфия» выдвинула Эллиотта на «Билл Мастертон Трофи»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» выдвинул голкипера Брайана Эллиотта на приз «Билл Мастертон Трофи», информирует официальный сайт команды. Вратарь пропустил три месяца из-за тяжёлой травмы нижней части тела и удачно вернулся в строй.

Награду вручается игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. Трофей создан в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, выступавшего за клуб «Миннесота Норт Старз» и скончавшегося 15 января 1968 года из-за травмы головы.

«Это значимая награда, что важно — за преданность игре. Я всегда был парнем, который просто любит хоккей, любит быть на катке и в раздевалке», — сказал Эллиотт.

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