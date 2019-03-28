Швейцарский «Фрибур» заинтересован в Стольберге и Умарке

Швейцарский хоккейный клуб «Фрибур-Готтерон» заинтересован в нападающем «Авангарда» Викторе Стольберге, сообщил спортивный директор клуба Кристан Дубе.



«Стольберг — это тот парень, который нам очень интересен. Он успел зарекомендовать себя с лучшей стороны и может отлично проявлять себя в Швейцарии. Также в наш шорт-лист входят Линус Умарк и Крис Верстиг, но, как мне кажется, ими интересуются многие команды», — приводит слова функционера La Liberté.



33-летний Стольберг в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ записал на свой счёт 11 (7+4) баллов при показателе полезности «-3» и 8 минутах штрафного времени. В плей-офф Стольберг забил один гол и отдал две результативных передачи. Форвард «Салавата» Линус Умарк в регулярке заработал 49 (10+39) очков, в плей-офф швед набрал 11 (3+8) баллов.

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