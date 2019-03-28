«Трактор» подписал новый контракт с голкипером Демченко

Хоккейный клуб «Трактор» заключил новый контракт с голкипером Василием Демченко, информирует официальный сайт челябинской команды. 25-летний вратарь поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Демченко принял участие в 46 матчах, одержав 22 победы и проведя пять игр на ноль. В среднем вратарь отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,20. В розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года Демченко сыграл две игры, пропустив в них восемь шайб.



Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сообщил: «Продлили контракт с Василием Демченко. В этом сезоне он показал отличную игру. Надеемся, что его уровень будет только расти. Василий является челябинским воспитанником и любимцем болельщиков».

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