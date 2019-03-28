Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов номинирован клубом на приз «Билл Мастертон Трофи», информирует официальный сайт лиги.



Награда вручается игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. Трофей создан в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, выступавшего за клуб «Миннесота Норт Старз» и скончавшегося 15 января 1968 года из-за травмы головы.



В текущем регулярном чемпионате 28-летний Куликов принял участие в 51 матче, записав в актив шесть результативных передач при показателе полезности "+9" и 45 минутах штрафного времени. По ходу сезона Куликов пропустил больше месяца из-за травмы.

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