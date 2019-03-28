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Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Хоккей / НХЛ

Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов номинирован клубом на приз «Билл Мастертон Трофи», информирует официальный сайт лиги.

Награда вручается игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. Трофей создан в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, выступавшего за клуб «Миннесота Норт Старз» и скончавшегося 15 января 1968 года из-за травмы головы.

В текущем регулярном чемпионате 28-летний Куликов принял участие в 51 матче, записав в актив шесть результативных передач при показателе полезности "+9" и 45 минутах штрафного времени. По ходу сезона Куликов пропустил больше месяца из-за травмы.

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