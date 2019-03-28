ЦСКА — СКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 марта, в Москве будет сыгран первый матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА. Начало — в 19:30 мск.



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Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — СКА



В регулярном чемпионате команды четырежды встречались друг с другом, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина. В Москве ЦСКА дважды обыграл СКА со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге победил со счётом 2:1 (Б) и 4:1. В декабре 2018 года московские «армейцы» обыграли питерцев на футбольном стадионе «Газпром Арена».



ЦСКА на пути к финалу Западной конференции прошёл «Витязь» (4-0) и московское «Динамо» (4-1), а СКА — «Спартак» (4-2) и «Локомотив» (4-1).