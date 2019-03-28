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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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ЦСКА — СКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — СКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30 мск
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 28 марта, в Москве будет сыгран первый матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА. Начало — в 19:30 мск.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через смс» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — СКА

В регулярном чемпионате команды четырежды встречались друг с другом, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина. В Москве ЦСКА дважды обыграл СКА со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге победил со счётом 2:1 (Б) и 4:1. В декабре 2018 года московские «армейцы» обыграли питерцев на футбольном стадионе «Газпром Арена».

ЦСКА на пути к финалу Западной конференции прошёл «Витязь» (4-0) и московское «Динамо» (4-1), а СКА — «Спартак» (4-2) и «Локомотив» (4-1).

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