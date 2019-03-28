КХЛ заключила контракт с SAP, эта компания работает с НХЛ

Континентальная хоккейная лига заключила договор с известной компанией SAP. Контракт был подписан на специальной пресс-конференции президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко и президентом компании SAP в Центральной и Восточной Европе Хартмутом Томсеном.



Компания SAP сотрудничает с Национальной хоккейной лигой в области продвинутой статистики начиная с 2015 года. Специалисты компании занимаются разработкой и систематизацией статистических и аналитических данных. Фирма была основана в 1972 году, сейчас один из самых крупных игроков на европейском IT-рынке. Помимо хоккея SAP также работает в других видах спорта и спонсирует несколько футбольных клубов.



Матч ЦСКА — СКА начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.