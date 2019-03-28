ЦСКА — СКА: стали известны составы на первый матч финальной серии Запада

Стали известны составы московского ЦСКА и петербургского СКА на первый матч серии финала Западной конференции, информируют команды в «Твиттере». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Калинин — Светлаков — Телегин.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Мальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.
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