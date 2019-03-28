Павел Дацюк остался вне состава СКА на первую игру с ЦСКА

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк не попал в состав СКА на первый матч серии плей-офф с московским ЦСКА. Также в состав «армейцев» не вошли Василий Токранов, Николай Прохоркин и Андрей Кузьменко, появились в заявке Андрей Зубарев и Артём Жук. 19-летний Жук впервые в карьере попал в заявку на матч Континентальной хоккейной лиги.



Дацюк пропустил последний матч серии с «Локомотивом» (5:4 ОТ, 4-1), но в паузе тренировался с командой. В этом плей-офф 40-летний форвард забросил 1 шайбу и сделал 6 результативных передач в 10 матчах при показателе полезности "+2". В среднем за игру Павел проводит на льду 17 минут 39 секунд.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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