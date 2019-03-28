Чернышенко: SAP расширит возможности КХЛ, работа будет по трём направлениям

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко прокомментировал подписание контракта с компанией SAP.



«Мы рады, что семья партнёров КХЛ расширилась. Мировой лидер в области производства программного обеспечения компания SAP расширит технологические возможности КХЛ. Наша совместная работа будет вестись по трём направлениям: маркетинг, спортивная статистика и календарь матчей. КХЛ первой из спортивных лиг в мире создаст единую CRM-систему и единую базу профилей людей, интересующихся хоккеем. В российском спорте нет аналога подобного технологического партнёрства по перечисленным направлениям работы», — рассказал Чернышенко.



Компания SAP сотрудничает с Национальной хоккейной лигой в области продвинутой статистики начиная с 2015 года.

КХЛ заключила контракт с SAP, эта компания работает с НХЛ