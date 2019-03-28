Смолов — о финале плей-офф на Западе: буду болеть за ЦСКА

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов рассказал, за кого будет болеть в финальной серии Западной конференции КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА.



«Прихожу на арену ЦСКА не впервые. За кого сегодня буду болеть? За ЦСКА. Там у меня друзья, и они позвали на игру», — рассказал Смолов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Команды вышли на лёд в следующих составах:



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Ртищев, Калинин — Светлаков — Телегин.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кручинин — Мальцев — Барабанов;

Зубарев — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Рукавишников, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.