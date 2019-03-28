Смолов — о финале плей-офф на Западе: буду болеть за ЦСКА

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов рассказал, за кого будет болеть в финальной серии Западной конференции КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА.
«Прихожу на арену ЦСКА не впервые. За кого сегодня буду болеть? За ЦСКА. Там у меня друзья, и они позвали на игру», — рассказал Смолов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Команды вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Калинин — Светлаков — Телегин.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Мальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.