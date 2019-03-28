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Смолов — о финале плей-офф на Западе: буду болеть за ЦСКА

Смолов — о финале плей-офф на Западе: буду болеть за ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов рассказал, за кого будет болеть в финальной серии Западной конференции КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА.

«Прихожу на арену ЦСКА не впервые. За кого сегодня буду болеть? За ЦСКА. Там у меня друзья, и они позвали на игру», — рассказал Смолов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Команды вышли на лёд в следующих составах:

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Калинин — Светлаков — Телегин.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Мальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.

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