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ЦСКА — СКА: первый гол в серии забил Динар Хафизуллин

ЦСКА — СКА: первый гол в серии забил Динар Хафизуллин
Хоккей / КХЛ

В первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА счёт открыл защитник гостей Динар Хафизуллин. Ассистентами выступили Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Калинин — Светлаков — Телегин.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Мальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.

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