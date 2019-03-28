Куинн: я по-настоящему счастлив, когда вижу, как поднялся уровень игры Бучневича

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высоко оценил игру российского нападающего Павла Бучневича. Напомним, на протяжении сезона тренер не раз выказывал недовольство Бучневичем и отправлял форварда в запас. До перерыва на Матч звёзд на счету форварда было всего 39 бросков в 32 матчах (1,22 за игру), после перерыва — 69 в 27 (2,55). В активе россиянина 34 (18+16) очка в 59 встречах.



«Павел сейчас показывает очень хороший хоккей, так что совершенно не случайно его старания оборачиваются голами и передачами. Именно так это и работает. Я по-настоящему счастлив, глядя на то, насколько он поднял уровень своей игры», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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