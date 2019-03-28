Гол СКА отменили из-за визуальной помехи вратарю со стороны Белова

Во втором периоде встречи московского ЦСКА с петербургским СКА судьи отменили заброшенную шайбу команды гостей. Евгений Кетов поразил ворота москвичей, но арбитры отменили шайбу из-за «визуальной помехи вратарю» со стороны защитника Антона Белова.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Хансен — Андронов — Карнаухов;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Калинин — Светлаков — Телегин.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Мальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.