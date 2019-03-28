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ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции

ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в противостоянии (1-0).

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты московский коллектив восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова. Гол стал победным, больше в матче не было заброшенных шайб.

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
28 марта 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Хафизуллин (Плотников, Бывальцев) – 14:12 (5x5), 1:1 – Попов – 17:21 (4x4), 2:1 – Григоренко (Нестеров, Капризов) – 27:55 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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