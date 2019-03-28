ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции

Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в противостоянии (1-0).



Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты московский коллектив восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова. Гол стал победным, больше в матче не было заброшенных шайб.

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