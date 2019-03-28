СКА проиграл ЦСКА все пять матчей в сезоне

Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в противостоянии со счётом 1-0.



Команда Ильи Воробьёва проиграла Игорю Никитину все пять матчей в текущем сезоне. Ранее СКА четыре раза проиграл ЦСКА в регулярке — 1:2 Б, 1:3, 1:3, 1:4. Серия проигрышей СКА в матчах с ЦСКА насчитывает восемь игр.



Счёт был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты москвичи восстановили равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова. Гол стал победным.