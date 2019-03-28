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ЦСКА — СКА: хозяева сделали только 12 бросков в створ за матч

ЦСКА — СКА: хозяева сделали только 12 бросков в створ за матч
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в противостоянии со счётом 1-0.

В третьем периоде команда Игоря Никитина сделала только два броска в створ, но удержала необходимый счёт.

Статистика матча ЦСКА — СКА

броски: 31 — 79
броски в створ: 12 — 37
голы: 2 — 1
вбрасывания: 25 — 34
блокированные броски: 22 — 9
силовые приемы: 10 — 7
время в атаке: 06,05 — 15,24
штраф: 10 — 2.

Счёт был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты московский коллектив восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова. Гол стал победным.

ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции
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