ЦСКА — СКА: хозяева сделали только 12 бросков в створ за матч

Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в противостоянии со счётом 1-0.



В третьем периоде команда Игоря Никитина сделала только два броска в створ, но удержала необходимый счёт.



Статистика матча ЦСКА — СКА



броски: 31 — 79

броски в створ: 12 — 37

голы: 2 — 1

вбрасывания: 25 — 34

блокированные броски: 22 — 9

силовые приемы: 10 — 7

время в атаке: 06,05 — 15,24

штраф: 10 — 2.



Счёт был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты московский коллектив восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова. Гол стал победным.

ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции