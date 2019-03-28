Белов — о пяти поражениях от ЦСКА: перестаньте, мы ничего не считаем

Защитник СКА Антон Белов подвёл итоги первого матча серии с ЦСКА (1:2).



«Незасчитанный гол? Не знаю, не видел. Судьи приняли такое решение, мы это решение принимаем. Идём дальше. Я вратаря не касался, но там же какие-то другие нюансы. Мы это решение не оспариваем. Мне кажется, после этого мы даже чуть-чуть разозлились, стали лучше играть, позлее.



Ничего нового, перед игрой знали, что соперник блокирует много бросков и постарались больше бросать с кистей. Когда с шайбой, надо сразу бросать, потому что под первый замах они выкатываются. Самоотверженность, это плей-офф, финал конференции, кто больше поймает и отдаст себя, тот и выиграет.



Пятое поражение в сезоне от ЦСКА? Да перестаньте, мы ничего не считаем. Посмотрите, какая хорошая была игра. Не знаю, что там по статистике, по броскам, по моментам, но мы не чувствуем себя аутсайдерами.



Дацюк – наш лидер, ждём его возвращения.



Продолжаем играть в свою игру, надо, конечно, забивать больше одного гола. ЦСКА выжимает максимум из своих моментов. Впереди много игр, мы с оптимизмом смотрим вперёд», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.