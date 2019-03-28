Ракета ЦСКА, потасовка, Сечин в обнимку с Тимченко. Яркие фото матча ЦСКА — СКА

28 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в первом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 2:1.Таким образом, подопечные Игоря Никитина вышли вперёд в противостоянии (1-0).



Счёт был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты московский коллектив восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова. Гол стал победным.

Лучшие фото с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.