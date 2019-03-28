Никитин: не лучшая игра, ЦСКА сегодня очень повезло

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги первого матча серии с петербургским СКА (2:1).



«Не лучшую игру провели. Пришлось пообороняться прилично. За счёт самоотверженности выиграли. Мы сегодня отдали инициативу плюс удаления постоянно выбивали из ритма. Одни играли, другие сидели. Игрового ритма не получилось.



С такой командой, как СКА, нельзя отдавать инициативу. Много мастеровитых игроков. Не тот случай.



Надо никому не давать шансов на большинство. Естественно, мы на этом делаем акцент.



Почему не было Слепышева? Скажем так, были ребята, которые готовы на 100%. Они и играли. В следующей игре посмотрим.



Андронов сказал, что нам очень повезло? В принципе, все это видели. Да», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.