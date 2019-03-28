Бывальцев: СКА бросал-бросал, но для голов нужно полезть с мясом

Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги проигранной встречи с московским ЦСКА (1:2).



«Голов не хватило. Бросали-бросали, а что толку? Чтобы забивать, надо полезть с мясом, забить мусорный гол. Были моменты, где нужно было добить. Но позитивные моменты тоже есть, надо двигаться дальше.



Насколько не хватало Дацюка? Скажу в двух словах – Паша есть Паша. Понятно, что его не хватает.



Сложно ли играть в звене с Гусевым и Плотниковым? В принципе, легко. С Гусевым я уже играл, знаю, что он делает. Главное, шайбу ему отдай и открывайся.



Не знаю, почему отменили гол СКА. Судьи приняли решение, даже не буду обсуждать», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Гол СКА не засчитали из-за визуальной помехи. Бывает и такое Счёт не изменился, и ЦСКА довёл дело до первой победы в серии.