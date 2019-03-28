Кожевников — об отмене гола СКА: в НХЛ бы смотреть не стали, сразу засчитали

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги первого матча Западной конференции, в котором ЦСКА добился победы над СКА (2:1).



«Питерские „армейцы“ играли лучше, владели преимуществом, создавали много моментов, но с реализацией у них были большие проблемы. Плюс ещё и счастье было на стороне москвичей – трижды шайба попадала в штангу. Да, с ЦСКА питерцам матчи даются очень тяжело, но, уверен, вся борьба ещё впереди. ЦСКА по-прежнему фаворит в серии, но она только началась и ещё ничего не ясно. Москвичи, поведя — 2:1, стали играть на удержание счёта. Вспомните, сколько было пробросов с их стороны в третьем периоде.



Работу судей пусть разбирает департамент судейства. Формулировки „визуальная помеха вратарю“ не понимаю. На мой взгляд, был чистый гол. Белов не находился во вратарской, никак не мешал Сорокину, а только закрывал обзор, что не запрещено правилами. В НХЛ такой момент даже и просматривать не стали, а гол засчитали бы сразу. Естественно, отмена шайбы повлияла на итоговый результат», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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